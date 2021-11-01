В Переславле скончался заслуженный врач Олег Гришанин

Олегу Гришанину было 59 лет. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Переславская ЦРБ" ВКонтакте

В Ярославской области на 60-м году жизни скончался врач Переславской ЦРБ, травматолог-ортопед высшей категории Олег Гришанин.

- Более тридцати лет Олег Борисович проработал в сфере здравоохранения, в последние годы занимал должность заведующего травматологическим отделением Переславской ЦРБ. Он всегда был и останется для нас примером искреннего, добропорядочного, ответственного человека – Человека с большой буквы. Выражаем соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой, - пишут коллеги медика.

Олег Гришанин родился 30 сентября 1962 года во Владимире. После окончания в 1990 году Ярославского государственного медицинского института пришел работать в Переславскую ЦРБ, в которой в общей сложности трудился более десяти лет.

- Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям, - говорят близкие.

КП-Ярославля приносит свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Олега Гришанина.