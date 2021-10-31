В Ярославской области произошла авария, в которой пострадал мотоциклист Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 31 октября, примерно в 15:20 на дороге в деревне Пестрецово Ярославского района произошла авария. Столкнулись мотоцикл и автомобиль «Мазда». Очевидцы пишут о том, что мотоциклиста доставали из кювета. Возможно, кто-то из участников превысил допустимую скорость или выехал на встречную полосу, точная причина пока не установлена.

- В результате ДТП 39-летний водитель доставлен в больницу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.