Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2021 16:46

В Ярославле на месте детской больницы собираются строить офисы и жилые дома

Об этом сообщили депутаты муниципалитета
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле на месте детской больницы собираются строить офисы и жилые дома

В Ярославле на месте детской больницы собираются строить офисы и жилые дома

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 октября на заседании муниципалитета обсуждался вопрос о том, что делать со зданием бывшей детской больницы №1. Четыре года назад оно было признано аварийным, и больница полностью переехала в другое место.

Депутаты пришли к решению о том, что здание на проспекте Ленина больше никаким образом не подойдет для медучреждения, поэтому оно признано общественно-деловой территорией. Возможно, через некоторое время на месте больницы построят офисы или жилые дома.