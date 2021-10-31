В Ярославле на месте детской больницы собираются строить офисы и жилые дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 октября на заседании муниципалитета обсуждался вопрос о том, что делать со зданием бывшей детской больницы №1. Четыре года назад оно было признано аварийным, и больница полностью переехала в другое место.

Депутаты пришли к решению о том, что здание на проспекте Ленина больше никаким образом не подойдет для медучреждения, поэтому оно признано общественно-деловой территорией. Возможно, через некоторое время на месте больницы построят офисы или жилые дома.