В Ярославле открыли световой сказочный парк Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 30 октября, в Юбилейном парке открылся детский парк фонарей «Королевство волшебных огней». В нем расположили 200 сказочных объектов, которые светятся в темноте. Размер самой больше инсталляции – шесть метров в высоту и десять метров в длину.

- Вход в дивный парк охраняют доблестные рыцари, а лесная чаща наполнена загадочными обитателями. Ведьмы варят колдовское зелье, пауки плетут сети для зазевавшихся прохожих, злобный огр поджидает за углом. Здесь замок, куда в золотой карете спешит Золушка, соседствует с землями Нетландии, где поселилась маленькая фея Динь-Динь, - рассказали в мэрии Ярославля.