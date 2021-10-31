В Ярославле проходит международный фестиваль народных инструментов «Струны России» Фото: Мэрия Ярославля

В этом году Ярославль стал площадкой для проведения 15 международного фестиваля оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Струны России». В нем участвуют профессиональные и любительские коллективы из Владимира, Твери, Ростова Великого, Московской области и Ярославля – всего около 200 музыкантов.

- Целью фестиваля является сохранение жанра народной музыки и возрождение забытых пластов русской культуры, а также укрепление связей между городами, регионами и странами. В этом году он посвящён 160-летию Василия Васильевича Андреева — основателя первого ансамбля русских народных инструментов, — рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.

Вчера, 30 октября, в рамках фестиваля в Ростове прошел концерт, в котором участвовали музыканты из Китая.