В Ярославле снова закрывают Добрынинский мост Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Добрынинском мосту снова приостановят движение с 1 по 4 ноября. Это касается ночного времени каждых суток – с 00:00 до 05:00 часов. В этот промежуток ездить по мосту запрещено.

- На сегодняшний день подрядная организация выполнила все работы согласно проектно-сметной документации. Осталось установить специальные датчики, которые будут следить за поведением мостового сооружения в ходе эксплуатации. В наш адрес обратились подрядная организация и Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений с просьбой перекрыть движение по путепроводу в ночное время. В первые дни ноября будут проводиться мероприятия по установке и проверке специальных датчиков. Это ответственные работы, которые необходимо выполнить, чтобы полностью завершить ремонт объекта. Прошу ярославцев отнестись с пониманием, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.