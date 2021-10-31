В Рыбинске открыли четвертый мобильный пункт вакцинации Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске открыли еще один мобильный пункт, где любой желающий сможет вакцинироваться от коронавируса. Прививку делают в здании продуктового магазина «Макси», который находится по адресу улица Фурманова, 4. Предварительно записываться на вакцину не нужно. С собой обязательно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

- 31 октября кабинет будет работать с 12 до 18 часов. 1, 2 и 3 ноября ждем рыбинцев на вакцинацию с 13 до 19 часов. А 4, 5, 6 и 7 ноября – с 12 до 18 часов, - сообщил главный врач больницы №2 им. Пирогова Михаил Цветков.

В этом мобильном пункту привиться можно «Спутником V» или «Спутником Лайтом».