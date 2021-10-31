Житель Ярославской области подозревается в трехдневном избиении сожительницы Фото: СУ СКР по Ярославской области

62-летний житель Ростовского района Ярославской области подозревается по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, мужчина со своей сожительницей три дня вместе выпивали в одном из домов села Никольское Ростовского района. Все это время подозреваемый избивал 48-летнюю женщину. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб мозга. После этого женщина скончалась.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.