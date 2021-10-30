В Рыбинске таксист сбил 12-лютнюю девочку

Пострадавшие из-за удара отлетели с места аварии на несколько метров. Фото: "Подслушано в Рыбинске"

29 октября в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП на пешеходном переходе. 12-летняя девочка шла по "зебре" вместе с 46-летней мамой, как вдруг появилась машина такси и сбила семью. Пострадавшие из-за удара отлетели с места аварии на несколько метров.

- 12-летнему ребенку назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

46-летней маме ребенка также понадобилась медицинская помощь. Врачи осмотрели женщину и назначили амбулаторное лечение.