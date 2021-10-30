В Ярославской области сотрудники вневедомственной охраны 6 тысяч раз выехали на вызов по тревожной кнопке

В Ярославской области подразделение существует уже 69 лет. Фото: вневедомственная охрана Ярославской области

29 октября - День вневедомственной охраны. В Ярославской области подразделение существует уже 69 лет. Филиалы вневедомственной охраны находятся по всему региону: в Ярославле, Ростове, Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе.

Экипажи групп задержания круглосуточно патрулируют более 3500 объектов жизнеобеспечения, медицины, образования и культурного наследия. В их числе государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», ярославский театр имени Федора Волкова и Толгский женский монастырь, безопасность которых обеспечивает вневедомственная охрана войск национальной гвардии.

С начала года сотрудники вневедомственной охраны выезжали более 6 тыс. раз по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов, краж не допущено.

- Дорогие наши сотрудники и ветераны, примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Наша служба является одним из важнейших звеньев в системе правоохранительных органов, эффективность и надёжность которой проверена временем, - поздравил всех причастных к празднику начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ярославской области полковник полиции Сергей Карпычев.