Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 октября 2021 13:33

В Ярославле пассажиров выгнали из автобуса

Из-за масочного рейда
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очевидцы засняли проверку масок в автобусе №76. Фото:"Жесть Ярославль"

Очевидцы засняли проверку масок в автобусе №76. Фото:"Жесть Ярославль"

В Ярославле начались масочные рейды в общественном транспорте. На этот раз сотрудники ГИБДД остановили автобус №76.

- Остановили автобус №76, из-за того что нет маски у водителя. Всем пришлось выйти, - рассказывают очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Такая проверка очень возмутила жителей.

- Водитель сидит в кабине и не с кем контакта не имеет. Гаишники и давно забыли свои обязанности. На работу их брали ловить для того, кто маски не носит? Все посходили с ума! - поделилась своим мнением ярославна Елена Б.