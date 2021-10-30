В Ярославле пассажиров выгнали из автобуса

Очевидцы засняли проверку масок в автобусе №76. Фото:"Жесть Ярославль"

В Ярославле начались масочные рейды в общественном транспорте. На этот раз сотрудники ГИБДД остановили автобус №76.

- Остановили автобус №76, из-за того что нет маски у водителя. Всем пришлось выйти, - рассказывают очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Такая проверка очень возмутила жителей.

- Водитель сидит в кабине и не с кем контакта не имеет. Гаишники и давно забыли свои обязанности. На работу их брали ловить для того, кто маски не носит? Все посходили с ума! - поделилась своим мнением ярославна Елена Б.