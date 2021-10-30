В педагогическом университете Ярославля скончался декан исторического факультета

Ярославцы вспоминают покойного, как прекрасного человека и преподавателя. Фото: группа «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»

28 октября на 63 году жизни в Ярославле скончался декан исторического факультета ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.

- Мы много лет знали Сергея Вячеславовича как высококвалифицированного специалиста, замечательного преподавателя, человека высоких нравственных качеств, надежного, принципиального, отзывчивого товарища. По умонастроению и образу жизни он был настоящим философом и глубоко верующим человеком, - пишут слова памяти коллеги Сергея Вячеславовича в группе «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского».

Ярославцы вспоминают покойного, как прекрасного человека и преподавателя.

- Очень жаль... Добрая память о Сергее Вячеславовиче, замечательном преподавателе! - скорбит Юлия М.