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Общество30 октября 2021 10:01

В Ярославле мужчине пришлось заплатить алименты, чтобы выгодно продать машину

Сумма долга составила 500 000 рублей
Влада Красоткина
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Оказалось, что у мужчины есть 5-летний ребенок, которому он не платит алименты.

Оказалось, что у мужчины есть 5-летний ребенок, которому он не платит алименты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ярославля решил продать свою машину марки «INFINITI». Покупатель нашелся, сделка была назначена, но не тут-то было.

Оказалось, что у мужчины есть 5-летний ребенок, которому он не платит алименты очень долгое время.

- В связи с длительной неуплатой алиментов в полном объеме сумма долга мужчины превысила полмиллиона рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав применил комплекс мер принудительного исполнения, в том числе вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом, принадлежащим должнику, - рассказали в УФССП России по Ярославской области.

Арест распространялся и на машину должника. Не желая отдавать авто, мужчина все-таки нашел деньги на алименты ребенку и погасил долг.