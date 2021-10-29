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Общество29 октября 2021 17:02

Какие правила ввели для ярославцев, которые будут работать с 30 октября по 7 ноября

Влада Красоткина
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Напомним, что в области объявили нерабочие дни из-за роста коронавирусной инфекции.

Напомним, что в области объявили нерабочие дни из-за роста коронавирусной инфекции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области объявили выходные дни с 30 октября по 7 ноября, но многим жителям региона все-таки придется выйти на работу. Ярославское правительство объяснило, что нужно делать работодателям в этой ситуации.

- Допускается возможность работы организации в нерабочие дни. При этом требуется определить численность работников, обеспечивающих в указанный период функционирование. Организация должна оформить приказ о количестве работников, которые вышли на работу, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Напомним, что в области объявили нерабочие дни из-за роста коронавирусной инфекции. Выходные пройдут с сохранением заработной платы.