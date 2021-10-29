В Ярославле умер профессор педагогического университета. ФОТО: группа "ЯГПУ им. К.Д. Ушинского" ВКонтакте

В Ярославле 27 октября на 85 году жизни умер доктор экономических наук, профессор ЯГПУ Михаил Алексеевич Терентьев. Он более 20 лет был заведующим кафедрой экономической теории в педагогическом университете.

- Михаил Алексеевич посвятил свою жизнь науке и преподавательской деятельности, был бесконечно предан профессии и своим убеждениям. Под его руководством были защищены кандидатские и докторские диссертации, - рассказали сотрудники ЯГПУ.

Прощание с Михаилом Алексеевичем Терентьевым пройдет 30 октября в 12 часов на Осташинском кладбище, сектор 23А.