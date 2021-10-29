В Ярославле подростки походили по чужим машинам

После подростка на машине осталась вмятина. Фото: "Ярославль Live"

26 октября в жилом комплексе Звездный городок Ярославля около пяти утра двое подростков устроили небольшую тусовку на чужих машинах. Парни подошли к паркове: один из них залез на авто, а другой отошел чуть подальше - к детской площадке. Это засняла камера наблюдения на одном из домов.

Ярославцев очень возмутила эта ситуация. Многие считают, что молодых людей нужно привлечь к ответственности за подобные выходки:

- В колонию таких умников. Трудовую. Как отработают ущерб - выпустить. Других воспитательных мер просто уже нет, да они и не подействуют, - пишет Елена Е. в группе "Ярославль Live".

На чужой машине молодой человек немного пританцовывал. После него на крыше авто осталась вмятина.