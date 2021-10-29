В Ярославской области состоится VIII международный музыкальный «Коган-фестиваль» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 1 по 8 ноября пройдет VIII международный музыкальный «Коган-фестиваль». Творческими площадками для его проведения станут Ростов, Рыбинск и, конечно, Ярославль.

Этот фестиваль был основан в 2014 году артистом Дмитрием Коганом. Среди участников будущей творческой недели – камерный оркестр «Московская камерата», Центральный военный оркестр Министерства обороны России и Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр.

- В рамках «Коган-фестиваля» пройдет конкурс юных скрипачей. Одним из нововведений этого года является увеличение диапазона возрастных групп: в конкурсе участвуют юные таланты с 9 до 17 лет из Ярославля, Москвы, Иванова, Рязани, Калининграда, Ростова-на-Дону, Краснодара, городов Московской и Тверской областей, - рассказали в правительстве региона.