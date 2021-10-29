28 октября в Ярославской области произошло семь ДТП

Три случая наезда было на «зебре», два на переходах в неположенных местах. Фото: УМВД России по Ярославской области

За 28 октября на дорогах Ярославской области произошло семь ДТП. Из этих аварии пять было с пешеходами: три случая наезда на «зебре», два на переходах в неположенных местах.

Так вчера в Ярославле на улице Советской около 8:00 утра водитель автобуса «ПАЗ» сбил 81-летнего пенсионера.

- Водитель при повороте налево на зеленый свет светофора на регулируемом перекрестке между улицами Советская – Победы, не пропустил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автобуса. Пешеход с травмами госпитализирован, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Этим же вечером в Рыбинске на Шекснинском шоссе напротив улицы Качалова водитель за рулем «Ниссан» наехала на 78-летнюю пенсионерку. Женщину госпитализировали в больницу.