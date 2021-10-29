В Ярославле школа олимпийского резерва получила ледозаливочную машину Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 28 октября, ярославской школе олимпийского резерва №15 подарили ледозаливочную машину. У нее мощный электродвигатель, который автономно может очистить 13 ледовых площадок, а также работать шесть часов без остановки. Во время работы такая машина осуществляет сразу три действия - убирает верхний слой льда, собирает его в бункер и заливает новый свежий слой. Уборка и заливка на стандартных аренах занимает около 15 минут.

- В нашей школе в хоккейной секции занимается 114 человек, и ещё 80 — в платных группах. Тренировки проходят регулярно, поэтому лед на площадке необходимо заливать также регулярно. Старая техника с этой задачей справлялась не очень хорошо, местами ледовое покрытие было некачественным. Но теперь уверено можно сказать, что с новой машиной качество льда станет лучше. Мы очень рады приобретению, - поделилась директор спортивной школы олимпийского резерва № 15 города Ярославля Наталья Фочкина.