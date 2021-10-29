В Волковский театр Ярославля будут пускать по ПЦР-тесту

Пресс-служба театра уточнила правила посещения спектаклей. ФОТО: архив КП

В Волковском театре Ярославля с 30 октября начнут действовать новые правила посещения спектаклей. В пресс-службе Первого русского уточнили, что вход возможен в том числе и по предъявлению отрицательного ПЦР-теста.

- Согласно приказу Министерства культуры от 26.10.21 посетить театр смогут граждане при наличии справки о медотводе, подписанной врачом и руководителем медицинской организации, в которой она была выдана, а также отрицательном ПЦР-тесте (на бумажном носителе или в виде QR-кода), - сказали в театре.

При входе в Волковский театр необходимо предъявить один из документов:

- QR-код о вакцинации,

- QR-код о перенесенном COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев),

- оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе,

- оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающий, что посетитель перенес коронавирус и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев,

- отрицательный ПЦР-тест (на бумажном носителе или в виде QR-кода),

- справку о медотводе, подписанную врачом и руководителем медорганизации, где она была выдана.

Кроме того, на входе нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.