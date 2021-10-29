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Общество29 октября 2021 11:40

Врио губернатора Ярославской области завел аккаунт в Istagram

Михаил Евраев будет делить с подписчиками своими мыслями и планами по развитию региона
Полина Вачнадзе
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Михаил Евраев зарегистрировал страницу в соцсети. ФОТО: Istagram Михаила Евраева

Михаил Евраев зарегистрировал страницу в соцсети. ФОТО: Istagram Михаила Евраева

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев зарегистрировался в Instagram.

- Впервые завел Instagram, чтобы у нас с вами была возможность общаться напрямую. Буду делиться здесь мыслями и планами по развитию региона, районов, рассказывать о результатах работы, своих впечатлениях, - написал исполняющий обязанности главы области.

Первый пост – о поездке в Ростовский район. В Коленово дали газ и Михаил Евраев зашел в гости к семье Фурмановых, чтобы выпить чаю, который приготовлен уже на газовой плите.

- Душевно поговорили. Очень приятные люди, - поделился Михаил Яковлевич своими впечатлениями.

Следующий пункт программы – Ростов. Там врио губернатора обсудит план реконструкции исторического центра города.

- Буду рад вашим комментариям. На что-то буду отвечать сам, на что-то – мои коллеги. Будем на связи – подытожил первый пост Михаил Евраев.