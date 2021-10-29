График работы центров занятости населения Ярославской области в выходные дни

С 30 октября по 7 ноября центры занятости населения не будут проводить личный прием граждан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 30 октября по 7 ноября центры занятости населения не будут проводить личный прием граждан. Пройти перерегистрацию в очной форме безработные смогут только после длинных выходных.

Как уточнили в департаменте занятости населения региона, о датах последующей перерегистрации безработных уведомят по телефону. Также дни приема можно узнать в соцсетях на официальных страницах центров или же на входах в центры занятости. Личный прием будет идти только по предварительной записи.

Подать заявление о постановке на учет безработные ярославцы смогут и в выходные, но только через порталы «Госуслуги» и «Работа в России». Но нужно учитывать, что датой поступления заявления будет считаться 8 ноября.

Дополнительная информация – по телефону горячей линии департамента: (4852) 45-88-71.