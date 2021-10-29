В Ярославле наградили священников, которые служат в COVID-госпиталях

14 священников с начала пандемии находятся в «красных» зонах вместе с медицинскими работниками Фото: Правительство Ярославской области

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области наградили священников, которые служат в COVID-госпиталях. С начала пандемии они вместе с врачами работают в «красных» зонах, поддерживают пациентов.

Благодарственными письмами отмечены 14 священников из Ярославля, Ярославского и Некрасовского районов.

– Тяжелобольной человек нуждается не только в физической помощи, но и в душевной поддержке. Иногда слова утешения работают даже больше, чем лекарственный препарат. И все усилия медиков сходят на нет, если пациент не чувствует в себе сил бороться с болезнью. Мы очень благодарны священникам за неоценимую помощь, - сказал руководитель департамента Василий Тубашов.

Все священники перед началом своей работы в госпиталях прошли специальную подготовку и инструктаж.

– Мы никогда раньше не служили в таких условиях, с такой повышенной инфекционной нагрузкой, не облачались в средства защиты, – поделился руководитель социального отдела Ярославской епархии иеромонах Агафангел. – Мы постарались прийти в каждую палату «красной зоны», открыли в епархии горячую линию, по номеру которой больной может позвонить и пригласить к себе священника для того, чтобы пообщаться, услышать слова поддержки и утешения.