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Общество28 октября 2021 18:01

В следственном комитете Ярославля прокомментировали отчуждение земли в Тверицах из собственности города

Было возбуждено дело по статье "превышение должностных полномочий"
Влада Красоткина
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Расследование продолжается.

Расследование продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет области возбудил уголовное дело по факту незаконного отчуждения земли на Тверицкой набережной из собственности Ярославля.

- По данным следствия, в декабре 2018 года в нарушении действующего законодательства земельный участок, расположенный на Тверицкой набережной города Ярославля был передан в собственность Ярославской Епархии Русской Православной Церкви, а впоследствии продан третьим лицам для осуществления деятельности, не связанной с религиозными и благотворительными целями, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области

Дело проходит по статье "превышение должностных полномочий". Сейчас следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.