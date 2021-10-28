В следственном комитете Ярославля прокомментировали отчуждение земли в Тверицах из собственности города

Расследование продолжается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный комитет области возбудил уголовное дело по факту незаконного отчуждения земли на Тверицкой набережной из собственности Ярославля.
- По данным следствия, в декабре 2018 года в нарушении действующего законодательства земельный участок, расположенный на Тверицкой набережной города Ярославля был передан в собственность Ярославской Епархии Русской Православной Церкви, а впоследствии продан третьим лицам для осуществления деятельности, не связанной с религиозными и благотворительными целями, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области
Дело проходит по статье "превышение должностных полномочий". Сейчас следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.