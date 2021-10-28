В Ярославле подрядчике не захотел устанавливать забор у школы после начала работ

Строительство заборы у школы №99. Фото: Николай Александрычев

Ярославская школа №99 заключила договор с подрядной организацией на установку забора. Казалось бы, что может пойти не так? Но после демонтажа старого забора подрядчик сбежал со стройки.

- После заключения контракта подрядчик произвел демонтаж старого забора и больше на объект не вышел. Результатом всего стало расторжение контракта, - рассказал депутат областной думы Николай Александрычев.

Школе пришлось проводить повторный аукцион на строительство. К счастью, жалующие нашлись. Директор школы №99 сообщила, что сейчас поступило семь заявок от организаций.

- Все заявки будут проанализированы, в ближайшие дни будет определен победитель, с которым заключат контракт. Срок исполнения работ – до 1 декабря, - дополнил Николай Александрычев.