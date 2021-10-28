В Ярославской области мужчина три дня плутал по лесу

Пропавшего без вести грибника нашли в некрасовских лесах живым Фото: Полина Вачнадзе

В Некрасовском районе Ярославской области завершились поиски 37-летнего грибника. К счастью, завершились благополучно: мужчину нашли живым.

Житель села Черная заводь ушел в лес 25 октября и пропал. На его поиски вышли сотрудники МЧС, полиции, следователи и волонтеры. Три дня понадобилось специалистам, чтобы найти заплутавшего грибника. Все это время он провел в лесу, на холоде и под дождем.

- В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.