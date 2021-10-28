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Происшествия28 октября 2021 16:11

В Ярославской области сбили 11-летнего ребенка

Ребенок переходил дорого в неположенном месте
Влада Красоткина
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На место происшествия, для выяснения всех обстоятельств выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медицинские работники.

На место происшествия, для выяснения всех обстоятельств выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медицинские работники.

Фото: Иван МАКЕЕВ

27 октября на дороге Нагорье - Берендеево Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок. 49-летний мужчина ехал за рулем машины "Датсун" около 17:00 вечера, как вдруг на дороге появился малыш.

- Водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода – 11-летнего мальчика, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия, для выяснения всех обстоятельств выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медицинские работники.