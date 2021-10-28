В Ярославле пьяный сотрудник автосервиса угнал «Тойоту», оставленную на ремонт

Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле из автосервиса во Фрунзенском районе была угнана машина, оставленная на ремонт. Хозяин «Тойоты» написал заявление в полицию.

Поиски автомобиля шли не долго – разбитую иномарку обнаружили практически на соседней улице. Во время проверки выяснилось, что позаимствовал машину сотрудник автосервиса.

- 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля с территории автосервиса, где он работал. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.