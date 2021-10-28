На ремонт ливневок в Рыбинске необходимо 1,5 миллиарда рублей: на газонах плавают утки

Только 0,3% сетей и 1,5% колодцев Рыбинска можно считать относительно новыми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Рыбинска Денис Добряков принял участие в V Всероссийском водном конгрессе. Рыбинский политик выступило с инициативой создать государственную программу по ремонту ливневок и замене ливневых сетей в регионах.

По словам Дениса Добрякова, траты на модернизацию ливневок очень часто превышают весь бюджет города. Например, Рыбинску, чтобы привести коммуникации в нормативное состояние, необходимо 1,5 миллиарда рублей – это почти все собственные доходы города. Только 0,3% сетей и 1,5% колодцев можно считать относительно новыми, все остальное – изношенное наследие прошлого.

- В основном сети были проложены до 1990 года и требуют ремонта или замены. В некоторых районах при строительстве домов ливневку не предусмотрели в принципе. В результате топит дороги, дворы, дождеприемники забиты, а на газонах плавают утки. Я много общаюсь с коллегами, аналогичная ситуация и в других муниципальных образованиях, - пояснил Денис Добряков.

А государственная программа позволила бы регионам реконструировать уже существующие сети и проложить новые.