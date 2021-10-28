Ярославцы потеряли миллионы рублей на «инвестициях» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Четыре жителя Ярославской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Люди хотели улучшить свое материальное положение за счет инвестирования на финансовых биржах, а в итоге лишились и накоплений, и залезли в кредиты. Пострадавшие инвестировали разные сумму, например, 54-летняя женщина вложила 3 миллиона 400 тысяч рублей, другая – 35 лет – 6 миллионов 200 тысяч. Некоторые брали кредит.

- Заявители откликнулись на рекламу в соцсетях, где предлагались услуги по торговле на бирже. «Брокеры» и «персональные менеджеры» по телефону представлялись разными именами и называли разные компании. «Менеджеры» предлагали открыть на сайте биржи личный кабинет, положить на счет комфортную сумму и посмотреть, как работает система биржевых торгов. Доверчивым гражданам демонстрировали графики растущей прибыли, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Потерпевших уговаривали вложить деньги, так как именно сейчас на бирже «сложилась уникальная обстановка для совершения выгодных сделок». Для успокоения говорили, что средства в любой момент можно вывести с сайта. Но когда ярославцы пытались забрать деньги и проценты, оказывалось, что сделать это невозможно из-за технических неполадок или неправильных действий «инвесторов».

Только когда «менеджеры» перестали выходить на связь, пострадавшие обратились в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Полиция предупреждает, не верьте если:

- навязчивые звонки поступают в любое время суток. Профессиональный и честный брокер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону;

- обещают большую прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки. Притом, что ни один брокер не вправе вообще гарантировать получение прибыли. Инвестирование – всегда рискованная деятельность.

- отказываются предоставить информацию о наличии лицензии Банка России, дающую право на осуществление операций на рынке ценных бумаг. Проверить наличие лицензии у компании можно на сайте Банка России cbr.ru .

- брокер отказывается встретиться лично для оформления документов. Предлагает вам быстро открыть счет без проверки ваших документов и заверяет, что достаточно оформить личный кабинет на сайте.