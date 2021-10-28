В Ярославской области волонтеры окажут помощь людям, которые находятся на самоизоляции

Волонтеры доставят продукты и лекарства, помогут оплатить коммунальные услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 ноября в Ярославской области вновь начинает работать штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры будут оказывать помощь пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, и маломобильным ярославцам. Участники акции доставят продукты и лекарства, помогут оплатить коммунальные услуги.

Кроме того, волонтеры будут работать в регистратурах, мобильных пунктах вакцинации и на прямых линиях.

Обратиться за помощью можно по телефону 8-800-200-34-11.

Стать волонтером может каждый в возрасте от 18 до 50 лет. Волонтер не должен иметь заболевания органов дыхательной системы. Зарегистрироваться нужно на сайте «мывместе2020.рф» и пройти дистанционное и очное обучение.