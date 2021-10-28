В Ярославской области пожилых людей отправили на самоизоляцию

В Ярославской области пожилые люди должны уйти на самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославцев старше 60 лет, которые не имеют сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19, отправили на самоизоляцию. С 28 октября в Ярославской области начали действовать новые коронавирусные ограничения, подробнее о них можно прочитать здесь.

Режим самоизоляции для пожилых людей будет действовать до 3 декабря.

С 1 ноября в регионе возобновляет свою работы штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры будут оказывать помощь пожилым и маломобильным гражданам. За поддержкой могут обратиться пожилые люди, которые находятся на самоизоляции. Волонтеры помогут купить продукты и лекарства, оплатить ЖКХ.

Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону 8-800-200-34-11.