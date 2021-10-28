В рестораны быстрого питания в Ярославле пускают по QR-кодам. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Руководство «Макдональдса» в Ярославле приняло решение пускать в ресторан быстрого питания только посетителей с QR-кодом или сертификатом о перенесенном COVID-19. Соответствующее объявление вывесили при входе в заведение на улице Свободы.

QR-код и сертификат о перенесенной болезни действует только при предъявлении удостоверения личности, уточнили в ресторане быстрого питания.

- Уважаемые гости! Если вы не имеете вышеперечисленных документов, вы можете сделать свой заказ на кассе через окно и получить его через тамбур центральной двери. На посетителей, не достигших 18 лет и имеющих подтверждающие дату рождения документы, данные требования не распространяются, - говорится в объявлении.

Напомним, что с 27 октября в Ярославской области начали действовать новые коронавирусные ограничения. Рестораны, бары, кафе и рестораны должны выбрать, по какой системе они будут работать: пускать посетителей с QR-кодами или ограничить загрузку объекта 30% от прежнего числа клиентов.