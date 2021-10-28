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Происшествия28 октября 2021 9:31

Суд арестовал жительницу Ростова, которая выбросила из окна четырехлетнюю дочь

Женщина заключена под стражу до 25 декабря
Полина Вачнадзе
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Женщина, которая выбросила дочь из окна, заключена под стражу до 25 декабря

Женщина, которая выбросила дочь из окна, заключена под стражу до 25 декабря

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Суд Ростовского района арестовал на два месяца 25-летнюю женщину. 26 октября утром она выбросила из окна свою четырехлетнюю дочь. С травмами ребенка сначала доставили местную ЦРБ, а потом на вертолете санавиации транспортировали в Ярославль.

- С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 25 декабря 2021 года включительно, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».