Мэр Ярославля разъяснил ситуацию с Павловским парком Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 27 октября, мэр города Владимир Волков встретился с жителями Дзержинского района. Он разъяснил ситуацию с Павловским парком, который якобы собирались застраивать, а также ответил на вопросы ярославцев по поводу этой волнующей темы.

- Ни одного метра парка не будет отдано под застройку. Все разговоры об этом - полная чушь. И забором набережную отделять тоже не планируем. Работы будут проводиться исключительно с целью благоустройства парка. Мы сделаем это место современным, удобным и безопасным. Не стоит верить слухам и домыслам, а также тратить время и силы на "защиту Павловской рощи". Ее никто не атакует и не собирается, - сообщил Владимир Волков.