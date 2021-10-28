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Общество28 октября 2021 9:05

Мэр Ярославля разъяснил ситуацию с Павловским парком

Он сообщил, что никакой застройки там не планируется
Анастасия Голубева
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Мэр Ярославля разъяснил ситуацию с Павловским парком

Мэр Ярославля разъяснил ситуацию с Павловским парком

Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 27 октября, мэр города Владимир Волков встретился с жителями Дзержинского района. Он разъяснил ситуацию с Павловским парком, который якобы собирались застраивать, а также ответил на вопросы ярославцев по поводу этой волнующей темы.

- Ни одного метра парка не будет отдано под застройку. Все разговоры об этом - полная чушь. И забором набережную отделять тоже не планируем. Работы будут проводиться исключительно с целью благоустройства парка. Мы сделаем это место современным, удобным и безопасным. Не стоит верить слухам и домыслам, а также тратить время и силы на "защиту Павловской рощи". Ее никто не атакует и не собирается, - сообщил Владимир Волков.