Изменилось расписание автобуса из Ярославля до села Курба Фото: Правительство Ярославской области

Расписание автобусного маршрута №153, который идет от Ярославля Главного до села Курба через Никульское, изменилось.

– Мы приняли решение о корректировке расписания по маршруту по просьбам жителей поселка Мордвиново, которые работают и учатся в областном центре. Люди жаловались, что не успевают на рейс из Ярославля в 14.25, – рассказал заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов. – Теперь для удобства пассажиров, пользующихся данным маршрутом, отправление от Ярославля-Главного будет в 15:10 вместо 14:25, от села Курба – в 16:40 вместо 16:05.

Новое расписание начнет действовать с 1 ноября.