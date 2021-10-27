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Общество27 октября 2021 18:00

Изменилось расписание автобуса из Ярославля до села Курба

Это касается маршрута №153
Анастасия Голубева
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Изменилось расписание автобуса из Ярославля до села Курба

Изменилось расписание автобуса из Ярославля до села Курба

Фото: Правительство Ярославской области

Расписание автобусного маршрута №153, который идет от Ярославля Главного до села Курба через Никульское, изменилось.

– Мы приняли решение о корректировке расписания по маршруту по просьбам жителей поселка Мордвиново, которые работают и учатся в областном центре. Люди жаловались, что не успевают на рейс из Ярославля в 14.25, – рассказал заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов. – Теперь для удобства пассажиров, пользующихся данным маршрутом, отправление от Ярославля-Главного будет в 15:10 вместо 14:25, от села Курба – в 16:40 вместо 16:05.

Новое расписание начнет действовать с 1 ноября.