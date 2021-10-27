Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 17:20

В Ярославле прошел суд над начальником, который перестал платить зарплату подчиненным

Долг перед рабочими составил 730 тысяч рублей
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
После того, как начались разбирательства по делу мужчина полностью признал свою вину.

После того, как начались разбирательства по делу мужчина полностью признал свою вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 70-летний владелец фирмы по монтажу систем пожаротушения перестал платить своим подчиненным зарплату. От недобросовестного начальства без денег на три месяца остались 13 рабочих.

- Общая сумма задолженности составила 730 тысяч рублей. При этом имеющиеся у владельца деньги он тратил на нужды, не связанные с выплатой зарплаты, а именно оплату аренды помещений, покупку канцелярских принадлежностей, оплату интернет услуг, охраны объекта, коммунальные платежи, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После того, как начались разбирательства по делу мужчина полностью признал свою вину.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района, наличия смягчающих вину обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с рассрочкой выплаты, - пояснили в ведомстве.