В Ярославле прошел суд над начальником, который перестал платить зарплату подчиненным

После того, как начались разбирательства по делу мужчина полностью признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 70-летний владелец фирмы по монтажу систем пожаротушения перестал платить своим подчиненным зарплату. От недобросовестного начальства без денег на три месяца остались 13 рабочих.

- Общая сумма задолженности составила 730 тысяч рублей. При этом имеющиеся у владельца деньги он тратил на нужды, не связанные с выплатой зарплаты, а именно оплату аренды помещений, покупку канцелярских принадлежностей, оплату интернет услуг, охраны объекта, коммунальные платежи, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После того, как начались разбирательства по делу мужчина полностью признал свою вину.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района, наличия смягчающих вину обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с рассрочкой выплаты, - пояснили в ведомстве.