В Ярославле скончался насельник Спасо-Афанасиевского мужского монастыря

Иеромонаху Иоасафу было 73 года. Фото: Ярославская метрополия

24 октября в Ярославле в возрасте 73 лет скончался насельник Спасо-Афанасиевского мужского монастыря иеромонах Иоасаф.

- Приехав в Ярославскую область, будущий священник нес послушания в Толгском женском монастыре и Николо-Бабаевском мужском монастыре. В 1999 году архиепископом Михеем был рукоположен в сан диакона и в сан священника. Служил штатным священником в Толгском женском монастыре, настоятелем Владимирского храма села Харинское, храма Рождества Богородицы села Некрасовское, храма Рождества Христова села Давыдово и в Казанском женском монастыре Ярославля, - рассказали о жизненном пути священнослужителя в Ярославской метрополии.

В марте 2017 года батюшка принял монашеский постриг с именем Иоасаф в Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре и был зачислен в братию обители. Отпевание отца Иоасафа прошло 27 сентября в Покровском храме Казанского женского монастыря.