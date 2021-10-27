В Ярославской области третий день ищут мужчину. ФОТО: группа поискового отряда "ЛизаАлерт" ВКонтакте

В Ярославской области ищут 37-летнего Юрия Лаптева. Он ушел из дома в селе Черная заводь Некрасовского района 25 октября и с того момента о нем ничего неизвестно.

Приметы Юрия: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Юрий был одет в камуфляжную куртку, черную ветровку с капюшоном, камуфляжные штаны и черные берцы.

Если вам что-то известно о местонахождении Юрия Лаптева, позвоните по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52