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Общество27 октября 2021 16:06

В Ярославской области третий день ищут мужчину

От него нет вестей с 25 октября
Анастасия Голубева
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В Ярославской области третий день ищут мужчину. ФОТО: группа поискового отряда "ЛизаАлерт" ВКонтакте

В Ярославской области третий день ищут мужчину. ФОТО: группа поискового отряда "ЛизаАлерт" ВКонтакте

В Ярославской области ищут 37-летнего Юрия Лаптева. Он ушел из дома в селе Черная заводь Некрасовского района 25 октября и с того момента о нем ничего неизвестно.

Приметы Юрия: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Юрий был одет в камуфляжную куртку, черную ветровку с капюшоном, камуфляжные штаны и черные берцы.

Если вам что-то известно о местонахождении Юрия Лаптева, позвоните по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52