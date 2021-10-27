Ярославцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Всероссийская акция пройдет с 3 по 7 ноября Фото: Правительство Ярославской области

С 3 по 7 ноября в Ярославской области, как и во всех регионах страны, пройдет акция «Большой этнографический диктант». Стать ее участником может каждый желающий, независимо от гражданства, возраста, образование. Главное условие – владение русским языком.

Диктант будет в виде теста, состоящего из 30 вопросов – 10 вопросов будут касаться историко-этнографической специфики Ярославской области. На выполнение заданий отводится 45 минут.

Пройти тест можно здесь. Необходимо выбрать вкладки «Ярославская область» и «Пройти диктант». Акция «Большой этнографический диктант» проводится с 2016 года. За это время в ней приняли участие более 18 тысяч ярославцев.