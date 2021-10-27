Ярэнерго автоматизирует электросети Некрасовского района

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» ведет реконструкцию распределительной сети Некрасовского муниципального района с применением технологий распределенной автоматизации.

Ярославские энергетики до конца текущего года на сетях Некрасовского района электрических сетей установят 19 реклоузеров, 11 управляемых разъединителей с моторным приводом и 12 индикаторов короткого замыкания. Инновационное оборудование необходимо для построения активно-адаптивной сети 6-10 кВ. Подобные электросети – следующий шаг в развитии по сравнению с традиционными.

Применение новых технологий позволяет при повреждении линии электропередачи отключать лишь неисправный участок, по возможности сохраняя электроснабжение остальной части потребителей. Переключения происходят автоматически и под контролем диспетчеров, без участия оперативного персонала и занимают минуты. Это значительно улучшает реагирование и сокращает время ликвидации аварийных ситуаций.

Программа преобразования электросетевой инфраструктуры предусматривает удаленную наблюдаемость основных элементов оборудования и участков сети 0,4-10 кВ. Контроль оперативного состояния энергообъектов и управление оперативными и ремонтными бригадами будут организованы из нового городского диспетчерского пункта в Ярославле.

Помимо внедрения элементов распределенной автоматизации в Некрасовском РЭС реализуется ряд других высокотехнологичных проектов. Создается система интеллектуального учета электрической энергии. В планах на этот год установить 285 интеллектуальных счетчиков. Таким образом, общее число, с учетом смонтированных ранее, вырастет до 3288. Умные приборы учета способны дистанционно передавать данные о потребляемой электроэнергии в центр сбора и обработки информации филиала «Россети Центр Ярэнерго». Реализуются мероприятия по проекту «Цифровой электромонтер». Весь автопарк энергетиков уже сейчас оснащен системой ГЛОНАСС. Идут работы по оборудованию 100% территории Некрасовского района цифровой радиосвязью.

В зоне обслуживания Некрасовского РЭС – около 300 населенных пунктов и 19 тысяч жителей. Особенность района – он поделен на две части рекой Волгой, что порой затрудняет оперативную доставку сотрудников на место проведения работ.

- За счет применения инновационных технологий, автоматизации и цифровизации мы улучшим наблюдаемость и управляемость электросетью Некрасовского района в режиме реального времени. Это позволит быстрее реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии, – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Ярэнерго» Игорь Шарошихин.