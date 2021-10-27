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Общество27 октября 2021 13:15

Девочку, которую мать выбросила из окна, в Ярославль доставили на вертолете: кадры с места

Четырехлетнему ребенку потребовалась специализированная медпомощь, которую могли оказать в областном центре
Полина Вачнадзе
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Вертолет санавиации приземлился на стадионе. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Вертолет санавиации приземлился на стадионе. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Четырехлетнюю девочку, которую мать выбросила из окна третьего этажа, из Ростова в Ярославль доставили на вертолете санитарной авиации. Так совпало, что именно в этот день в регионе начала работать санавиация и одним из первых пациентов стал ребенок, ставший невольным участником трагедии.

Девочку из Ростова в Ярославль доставили на вертолете. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Девочку из Ростова в Ярославль доставили на вертолете. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

- После экстренно помощи, оказанной в ростовской больнице, стало ясно, что девочка нуждается в специализированной медицинской помощи. Транспортировать ее максимально быстро и безопасно помогла санитарная авиация. Вертолетом маленькую пациентку доставили в детскую областную больницу, - рассказал глава Ростовского района Андрей Шатский.

Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Четырехлетнему ребенку потребовалась специализированная медпомощь. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Четырехлетнему ребенку потребовалась специализированная медпомощь. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Трагедия в Ростове на улице Первомайской произошла утром 26 октября. По пока неизвестным причинам мать вытолкнула из окна свою четырехлетнюю дочь. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

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Девочку из Ростова, которую мать выбросила из окна, на вертолете транспортируют в Ярославль
Девочку из Ростова, которую мать выбросила из окна, на вертолете транспортируют в Ярославль
Видео Андрея Шатского