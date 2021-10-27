В Ярославской области под колесами поезда погибла молодая женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 октября в Ростовском районе пассажирский поезд сбил молодую женщину. От полученных травм она скончалась на месте. ЧП произошло днем, сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Но, по словам очевидцев, это был не несчастный случай. Перед тем, как все произошло, женщина долго сидела в машине недалеко от железнодорожного переезда. Известно, что погибшей не было и 30 лет, она замужем, есть маленький ребенок.

Вчера в Ростове произошло еще одно происшествие: из окна третьего этажа 25-летняя женщина выбросила свою маленькую дочь. Ребенка госпитализировали, в отношении матери возбудили уголовное дело.