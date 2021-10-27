В Рыбинске горел элеватор

Тушили огонь на рыбинском элеваторе около семи часов Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 26 октября, в Рыбинске произошел крупный пожар: в 16:30 загорелся элеватор на улице Черемховская гавань.

Возгорание началось на зерноприемнике, огонь быстро перекинулся дальше. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте работали 45 спасателей и 17 машин. Полностью справить с огнем пожарным удалось только в 23:15.

- Уничтожена транспортерная лента площадью 500 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.