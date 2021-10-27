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Происшествия27 октября 2021 10:55

В Рыбинске горел элеватор

Возгорание началось на зерноприемнике
Полина Вачнадзе
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Тушили огонь на рыбинском элеваторе около семи часов

Тушили огонь на рыбинском элеваторе около семи часов

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 26 октября, в Рыбинске произошел крупный пожар: в 16:30 загорелся элеватор на улице Черемховская гавань.

Возгорание началось на зерноприемнике, огонь быстро перекинулся дальше. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте работали 45 спасателей и 17 машин. Полностью справить с огнем пожарным удалось только в 23:15.

- Уничтожена транспортерная лента площадью 500 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Уничтожена транспортерная лента площадью 500 квадратных метров. Скриншот с видео

Уничтожена транспортерная лента площадью 500 квадратных метров. Скриншот с видео