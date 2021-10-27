В мэрии рассказали, как в Ярославле готовятся к предстоящей зиме

На общегородском собрании в мэрии Ярославля рассказали, как идет подготовка к зиме. Фото: Мэрия Ярославля

На общегородском собрании в мэрии Ярославля рассказали, как идет подготовка к предстоящей зиме. По словам чиновником, готовиться к снегопадам и гололедам начали еще летом.

— На данный момент нашим предприятием подготовлено 107 единиц спецтехники, которая будет работать в зимний период. Это без учета приобретаемой. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 20%. Для более качественной работы мы приняли решение о создании двух автоколонн. Первая – займется уборкой улично-дорожной сети, а вторая будет на механизированной уборке на тротуарах. Численность дорожных рабочих в зимний период увеличена в два раза — до 200 человек, — отметил заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Еще были закуплены противогололедные материалы - уже поставлено 16 тонн песка, 8 000 тонн технической соли, 15 000 метров кубических жидкого реагента. Также дорожники теперь начнут работать по новому графику, благодаря которому уборка должна стать быстрее.