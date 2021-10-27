В Ярославле подростки разбили стекла у 13 городских автобусов

Пять подростков разбили стекла у тринадцати городских автобусов. Фото: Андрей Мамонтов

В Ярославле пять подростков разбили стекла у тринадцати городских автобусов. Машины принадлежат АО "Ярославское АТП".

- На заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Заволжского района рассматривалось определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении за недостижением возраста административной ответственности в отношении пятерых подростков. Молодые люди пробрались на территорию АТП разбили стекла в 13 автобусах, причинив предприятию ущерб на 530 000 рублей, - сообщил глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Но отказ в возбуждении уголовного дела не означает, что подростки не будут наказаны. Ребятам вынесут выговор, а также поставят на учет в полицию и комиссию. Также за проступки расплатятся родители школьников.

- Родители, как законные представители своих несовершеннолетних детей обязаны выплатить АТП ущерб. В случае отказа в добровольной выплате – с родителей подростков будет взыскивать ущерб через суд, - пояснил Андрей Мамонтов.