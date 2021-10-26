Big Data сделает Ярославию центром притяжения туристов

МТС и департамент туризма Ярославской области на основе анализа Big Data оценят турпоток региона и достаточность необходимой для туристов инфраструктуры. Фото: ПАО МТС

МТС и департамент туризма Ярославской области на основе анализа Big Data оценят турпоток региона и достаточность необходимой для туристов инфраструктуры. Это поможет сделать Ярославию ключевой точкой притяжения для путешествующих по «Золотому кольцу России».

МТС на основе обезличенных данных проанализирует, откуда в Ярославскую область приезжают туристы, насколько долго они задерживаются в регионе, сезонность туристических потоков и точки притяжения. Это позволит понять, где необходимо строить дополнительные гостиницы или места общественного питания, каким объектам стоить сделать акцент на развитие инфраструктуры для туристов с детьми и как направить туристические потоки в интересные, но «нераскрученные» места Ярославской области.

- Мы видим, что поведение путешественников изменилось за последние два года, и главные тренды отрасли теперь – это рост внутреннего туризма и стремление путешествовать самостоятельно. Возросло и число тех, кто предпочитает ездить в отпуск на собственном автомобиле, снимать жилье у «частников». Таким образом в общепринятую статистику, которую предоставляют аэропорты, вокзалы и гостиницы, эти туристы не попадают. Поэтому наша платформа позволит Правительству на регулярной основе изучать туристический срез своего региона и корректировать стратегию развития, – прокомментировал директор МТС в Ярославской области Алексей Сальва.

– Нам не хватало информации, которую сейчас мы получаем благодаря Big Data. Из года в год статистику мы считали традиционно. Это был сбор информации о туристах, которые переночевали в местных гостиницах, посетили музеи и прочее. Нам всегда сложно было определить, сколько человек бывает на территории региона. Потому что турист мог провести, например, два дня в Мышкине, три в Угличе, потом уехать в Ростов. Мы не могли отследить его перемещения. Первые данные анализа помогли нам понять, например, что в прошлом году гости не останавливались на территории Ярославской области более, чем на 14 дней, а в этом году остаются дольше, - отметил пользу "Big Data" заместитель директора регионального департамента туризма Максим Цветков.

- Прежде в своей работе мы ориентировались на данные Росстата, которые отражают только статистику в разрезе гостей, останавливавшихся в гостиницах региона, или на данных муниципальных районов, включающих также и данные об экскурсантах, посещающих объекты показа. Большие данные позволят нам верифицировать информацию о потоках туристов, тепловая карта даст возможность увидеть наиболее популярные туристические локации, в том числе те, что не являются очевидными. На основе этой информации можно ориентироваться на развитие инфраструктуры в определенных направлениях, – прокомментировал и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

Ранее МТС проанализировала, откуда туристы чаще всего приезжали этим летом в Ярославскую область. Больше всего было гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, из соседних регионов: Костромы, Вологды, Иванова, Владимира и Твери. Еще эксперты выяснили, что Ярославль часто посещают северяне, жители Мурманска, Сыктывкара и Архангельска. Если для северных регионов Ярославль – это прежде всего транзитный пункт, то для жителей Кубани наш регион представляет исключительно туристический интерес, который вырос в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Эти данные также могут послужить основой для выстраивания рекламных компаний по привлечению путешественников в Ярославскую область.