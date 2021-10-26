Развитие района и города: ярославцы поддерживают строительство новой школы на Большой Федоровской

Новое учебное заведение спроектировано с учетом всех современных технологий. Фото: Наталья Бородина

Проект новой школы, которую планируют построить в Красноперекопском районе, мэр Ярославля Владимир Волков показал в июне. Тогда современный дизайн учебного заведения вызывал живой интерес у жителей города. В комментариях под записью неравнодушные граждане начали спорить о судьбе амбициозного проекта.

Новое учебное заведение на 500 мест должно появиться на месте снесенной школы № 53. На улице Большой Федоровской разместится основной корпус, а на набережной Которосли — спортивные площадки и трехэтажное здание, в котором будут проходить дополнительные занятия и кружки. Два участка соединят проездами и пешеходными дорожками. А для безопасности детей предусмотрены отдельные автомобильные стоянки, чтобы родителям не приходилось высаживать школьников прямо на проезжей части.

Разработку проекта профинансировали девелоперы торгового центра «МебельМаркт» — ООО «МСИ». Но для того, чтобы амбициозные планы воплотились в жизнь, сперва проект планировки и проект межевания территории, ограниченной проспектом Толбухина, Большой Федоровской, Которосльным переулком и 2-й Закоторосльной набережной, должен пройти общественные обсуждения.

Сейчас на официальном сайте мэрии жители продолжают высказывать свои мнения о проекте и вносить предложения, которые будут учтены при подготовке заключения. Большинство ярославцев приходит к общему выводу: новая школа станет логичным шагом в дальнейшем развитии Красноперекопского района и всего города.

— Новое учебное заведение спроектировано с учетом всех современных технологий — по последнему слову архитектурной мысли. Поэтому я уверен, что школа будет не только соответствовать всем образовательным стандартам, но еще и станет очень привлекательной с точки зрения внешнего вида. Если школьники будут гордиться местом, в котором они учатся, то и сами захотят показывать достойные результаты в учебе и внеурочной деятельности, — говорит мэр Ярославля Владимир Волков. — На Госсовете при президенте была намечена такая тенденция, при которой дети первую половину дня учатся, а потом — остаются в школе и делают уроки, занимаются дополнительным образованием, посещают секции и кружки. А уже вечером возвращаются домой, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. И мы будем стремиться к тому, чтобы создать для этого идеальные условия.

Отметим, непосредственно проектированием школы займутся только после утверждения проекта планировки территории. Это должно произойти уже в течение года.