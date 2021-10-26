В Ярославской области задержали женщину, которая выбросила из окна свою четырехлетнюю дочь

В Ярославской области задержали женщину, которая выбросили из окна свою четырехлетнюю дочь Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ростове Великом Ярославской области задержана 25-летняя женщина: из окна на третьем этаже она выбросила свою четырехлетнюю дочь. ЧП произошло на улице Первомайской.

- В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу, - сообщают в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Расследование уголовного дела взяла на контроль региональная прокуратура. Прокурор Дмитрий Попов также поручил проверить работу органов системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних.