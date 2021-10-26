Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 15:28

График работы почтовых отделений в Ярославской области с 30 октября по 7 ноября

4 ноября – выходной день
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
График работы почтовых отделений в Ярославской области с 30 октября по 7 ноября

График работы почтовых отделений в Ярославской области с 30 октября по 7 ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 30 октября по 7 ноября, то есть в дни, объявленные по всей стране выходными, Почта России будет работать по своему обычному графику. Исключение – 3, 4 и 5 ноября.

- 3 ноября – почтовые отделения закроются на час раньше,

- 4 ноября – выходной день,

- 5 ноября – отделения работают по графику субботы.

- В некоторых сельских отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, - уточнили в УФПС Ярославской области.