График работы почтовых отделений в Ярославской области с 30 октября по 7 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 30 октября по 7 ноября, то есть в дни, объявленные по всей стране выходными, Почта России будет работать по своему обычному графику. Исключение – 3, 4 и 5 ноября.

- 3 ноября – почтовые отделения закроются на час раньше,

- 4 ноября – выходной день,

- 5 ноября – отделения работают по графику субботы.

- В некоторых сельских отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, - уточнили в УФПС Ярославской области.